Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Aktie: Ist es das gewesen?

Die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Aktie wird technisch analysiert und zeigt sich in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 8,39 CNH liegt 24,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und 14,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200). Die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume fällt daher negativ aus.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt eine positive Tendenz, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical liegt bei 76,23 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 16,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von 42,36 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -19 Prozent im letzten Jahr 44,59 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.