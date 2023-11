Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das zeigt das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert. An acht Tagen war die Stimmung grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical bei 8,94 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 10,69 CNH, was einem Abstand von +19,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,64 CNH, was einer Differenz von +0,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 58,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,29 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 2,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance von 31,85 Prozent erzielt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.