Zhejiang Semir Garments Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Zhejiang Semir Garment hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 13,87 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei 4,97 Prozent, wobei Zhejiang Semir Garment mit 8,91 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Semir Garment beträgt derzeit 3,4 Prozent, was unter dem Mittelwert von 4,68 Prozent liegt. Unsere Analysten haben daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -4,89 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Zhejiang Semir Garment.