Zhejiang Semir Garments Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Zhejiang Semir Garment ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies wurde in den vergangenen zwei Wochen ausgewertet, um weitere Einblicke in die Bewertung der Aktie zu gewinnen. Trotz überwiegend positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Einschätzung insgesamt als "neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Semir Garment mit 12,99 auf einem Niveau liegt, das dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Zhejiang Semir Garment derzeit um -0,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,91 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Semir Garment derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,71 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zhejiang Semir Garment-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.