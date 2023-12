Zhejiang Semir Garments Aktie: Eine neue Chance!

Die Anlegerstimmung gegenüber Zhejiang Semir Garment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es 12 positive und zwei negative Tage. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Semir Garment daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich bei Zhejiang Semir Garment ein neutraler Wert. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 58,67 und der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen bei 47,93, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Zhejiang Semir Garment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 6,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,19 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zhejiang Semir Garment mit 23,07 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Semir Garment bei 13, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.