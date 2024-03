Zhejiang Semir Garments Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Zhejiang Semir Garment zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -5,76 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,61 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Zhejiang Semir Garment mit 4,85 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,01 CNH für den Schlusskurs der Zhejiang Semir Garment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,42 CNH, was zu einer negativen Abweichung von 9,82 Prozent führt und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5,62 CNH, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Semir Garment derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie aufgrund dieser Konstellation eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Semir Garment als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 70,83, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,9 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.