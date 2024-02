Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Satellite Chemical-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Satellite Chemical in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Satellite Chemical beträgt 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder unter- noch überbewertet, daher erhält es in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Satellite Chemical-Aktie. Sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Satellite Chemical daher in den Bereichen Dividende, Anlegerstimmung, Fundamentaldaten und technische Analyse vor allem "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen von der Redaktion.