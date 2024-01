Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Satellite Chemical: Aktuelle Bewertung und Analyse

Satellite Chemical wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,52 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Chemikalienbranche weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Satellite Chemical mit 0 Prozent 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Satellite Chemical bei 14,98 CNH liegt, was -1,58 Prozent unter dem GD200 (15,22 CNH) liegt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,57 CNH, was wiederum ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -3,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Satellite Chemical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Satellite Chemical in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Satellite Chemical auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Satellite Chemical derzeit eine neutrale Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien, Dividendenrendite und technische Analyse erhält, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien positiv ausfallen.