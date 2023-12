Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Satellite Chemical liegt bei 54,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,86 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Satellite Chemical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Satellite Chemical derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,96%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Satellite Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was 9,83 Prozent über dem Durchschnitt (-8,18 Prozent) liegt. Diese Überperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".