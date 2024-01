Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Immer langsam!

Die Satellite Chemical-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -2,3 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der eine Abweichung von -4,26 Prozent zeigt und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Satellite Chemical-Aktie in verschiedenen Kategorien wie Dividendenrendite, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie technischer Analyse jeweils ein "Neutral"-Rating.