Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Satellite Chemical beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Satellite Chemical weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Satellite Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Satellite Chemical um 8,31 Prozent über dem Durchschnitt (-6,67 Prozent) der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft Satellite Chemical derzeit als "Neutral" ein. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,21 CNH, womit der Kurs der Aktie (15,19 CNH) um -0,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,53 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Satellite Chemical eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 1,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche liegt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.