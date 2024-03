Zhejiang Satellite Petrochemical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Satellite Chemical wird technisch analysiert und es wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 17,18 CNH 12,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +12,58 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt hauptsächlich positive Meinungen zur Satellite Chemical ausgetauscht. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt Diskussionen über negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 16,45 eine neutrale Bewertung, da sie sich auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche befindet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Der RSI für die Satellite Chemical liegt aktuell bei 31,82, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Satellite Chemical eine insgesamt positive Einstufung basierend auf technischer und fundamentaler Analyse sowie dem Anleger-Sentiment.