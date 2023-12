Zhejiang Sanwei Rubber Item Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von Sanwei eine Rendite von 16,33 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -7,87 Prozent. Auch hier übertrifft Sanwei mit 24,2 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Sanwei in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Sanwei beträgt 69, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Sanwei Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanwei-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,35 CNH. Der letzte Schlusskurs von 15,81 CNH weicht somit um +3 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 16,89 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,39 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige charttechnische Analyse. Insgesamt erhält die Sanwei-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.