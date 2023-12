Zhejiang Sanwei Rubber Item Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Sanwei, ein Unternehmen aus dem Bereich Chemikalien, schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den Aktienkurs ergibt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,28 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 15,75 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,16 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Sanwei in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,63 Prozent erzielt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV von Sanwei mit 69,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

