Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 24,12, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 63,86 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". In den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Zhejiang Sanhua Intelligent Controls beträgt 27, was bedeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Sanhua Intelligent Controls liegt bei 0,38 Prozent, was 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinen-Branche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.