Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zhejiang Sanhua Intelligent Controls von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Zhejiang Sanhua Intelligent Controls-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 27,16 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 25,81 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -4,97 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,14 CNH, wobei der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -8,28 Prozent aufweist. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Sanhua Intelligent Controls mit 30,76 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls mit einer Dividendenrendite von 0,38 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.48%). Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.