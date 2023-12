Zhejiang Runtu Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Zhejiang Runtu hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -5,79 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -8,28 Prozent, und auch hier liegt Zhejiang Runtu mit 2,49 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr hat die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Runtu aktuell 3, was eine positive Differenz von +1,86 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In sozialen Medien wurde Zhejiang Runtu in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Zhejiang Runtu ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.