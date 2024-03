Zhejiang Runtu Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Zhejiang Runtu weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -25,1 Prozent auf, was mehr als 0 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Chemikalien-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -24,8 Prozent, wobei Zhejiang Runtu mit 0,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Zhejiang Runtu stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung im Sentiment und Buzz-Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Runtu liegt mit einem Wert von 38,28 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Zhejiang Runtu weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Zhejiang Runtu eine neutrale Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs, das Sentiment und den RSI.