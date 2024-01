Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Zhejiang Ruiyuan Intelligent Control ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 906,55 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten", was es überbewertet macht. Das Branchen-KGV liegt bei 53,58, was einen Abstand von 1592 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Signalgeber ist der Relative Strength-Index (RSI) der technischen Analyse. Der RSI von Zhejiang Ruiyuan Intelligent Control liegt bei 61,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 45,88. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ebenfalls ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Zhejiang Ruiyuan Intelligent Control bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,47 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.