Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 90, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 73,33 ebenfalls überkauft, wodurch das Wertpapier auch hier mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 14,49 CNH, während der Kurs der Aktie (11,9 CNH) um -17,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,28 CNH entspricht einer Abweichung von -10,39 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert klassifiziert wird. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper zeigt eine mittlere Aktivität, wodurch diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.