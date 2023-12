Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie wird derzeit mithilfe von trendfolgenden Indikatoren analysiert. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,4 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 11,98 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,64 CNH liegt unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie eine Rendite von 7,31 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -7,88 Prozent, was die Aktie mit einer Rendite von 15,2 Prozent deutlich übertrifft und zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien überwiegen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.

Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper kaufen, halten oder verkaufen?

