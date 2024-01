Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,31 Prozent erzielt. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche, die im Durchschnitt um -7,13 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +14,45 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -7,13 Prozent, wobei Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper um 14,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper liegt der RSI7 aktuell bei 39,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt für die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 14,4 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,98 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -16,81 Prozent im Vergleich führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Abwärtstrend, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität langfristig mittelmäßig war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Gesamtergebnis.