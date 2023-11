Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Zhejiang Rifa Precision Machinery-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 34, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem guten Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +8,55 Prozent und führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +11,68 Prozent, was ebenfalls zu einem guten Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Zhejiang Rifa Precision Machinery-Aktie eine schlechte Bewertung, da die Dividendenrendite in Relation zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent beträgt und somit 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso erfährt das Unternehmen eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein neutrales Rating für die Zhejiang Rifa Precision Machinery-Aktie.