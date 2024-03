Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Zhejiang Rifa Precision Machinery bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 1,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Rifa Precision Machinery als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 42,53, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage misst, weist einen Wert von 35,47 auf und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Rifa Precision Machinery-Aktie von 5,63 CNH mit -1,75 Prozent Entfernung vom GD200 (5,73 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage beziffert, weist einen Kurs von 5,26 CNH auf, was wiederum zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Zhejiang Rifa Precision Machinery über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine negative Änderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also für Zhejiang Rifa Precision Machinery in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".