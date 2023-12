Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Dividende von Zhejiang Rifa Precision Machinery steht in einem Verhältnis zum Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -1,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Rifa Precision Machinery liegt bei 208, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral angesehen wird. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 6,57 CNH um +8,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +10,79 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Rifa Precision Machinery diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zehn Tagen und einem Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers erhält. Insgesamt wird Zhejiang Rifa Precision Machinery daher mit "Gut" bewertet.