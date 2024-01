Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery Aktie: Immer mit der Ruhe

Zhejiang Rifa Precision Machinery mit schlechter Dividendenrendite und neutraler Fundamentalanalyse

Zhejiang Rifa Precision Machinery weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite für die Branche "Maschinen" beträgt 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt Zhejiang Rifa Precision Machinery ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 208,35, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt (0 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Rifa Precision Machinery liegt bei 56,91 und der RSI25 beläuft sich auf 51,62. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating "Neutral" in Bezug auf ihre Kursdynamik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Zhejiang Rifa Precision Machinery wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an acht Tagen grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhejiang Rifa Precision Machinery auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.