Zhejiang Red Dragonfly Footwear Aktie: Das hat Gewicht!

Die Zhejiang Red Dragonfly Footwear hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,26 CNH erreicht, der -1,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,99 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte die Zhejiang Red Dragonfly Footwear in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,93 Prozent, was einer Outperformance von +22,25 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 20,32 Prozent über dem Durchschnittswert. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über die Zhejiang Red Dragonfly Footwear zu beobachten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell im normalen Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Zhejiang Red Dragonfly Footwear veröffentlicht wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.