Zhejiang Red Dragonfly Footwear Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Zhejiang Red Dragonfly Footwear zeigt einen aktuellen Kurs von 6,29 CNH, der um +4,14 Prozent über dem GD200 (6,04 CNH) liegt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 6,4 CNH, was wiederum zu einem Abstand von -1,72 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Zhejiang Red Dragonfly Footwear als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Red Dragonfly Footwear in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,93 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 4,85 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +22,08 Prozent für die Zhejiang Red Dragonfly Footwear führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 6,52 Prozent unter der der Zhejiang Red Dragonfly Footwear. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommentare rund um die Zhejiang Red Dragonfly Footwear auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Zhejiang Red Dragonfly Footwear hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Beobachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum konnte festgestellt werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in diesem Punkt für die Zhejiang Red Dragonfly Footwear.