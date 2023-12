Zhejiang Red Dragonfly Footwear Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Zhejiang Red Dragonfly Footwear hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg von 26,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche durchschnittlich um 5,43 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Red Dragonfly Footwear eine Outperformance von +21,5 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen gut abgeschnitten, mit einer Rendite von 7,14 Prozent im letzten Jahr, was 19,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Zhejiang Red Dragonfly Footwear kaum verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auch als "Neutral" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Zhejiang Red Dragonfly Footwear daher in dieser Analyse als "Neutral" bewertet.