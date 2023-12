Zhejiang Reclaim Construction Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkursvergleich der Zhejiang Reclaim Construction zeigt eine Performance von -32,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -0,94 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -31,53 Prozent für Zhejiang Reclaim Construction führt. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,57 Prozent, und Zhejiang Reclaim Construction verzeichnete eine Unterperformance von 31,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine wichtige Einschätzung der Aktie ergibt sich auch aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Zhejiang Reclaim Construction ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch laut unserer Messung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Reclaim Construction bei einem Wert von 15, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Bauwesen-Branche (KGV von 0) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Zhejiang Reclaim Construction-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3,18 CNH für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,36 CNH (+5,66 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,07 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+9,45 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Reclaim Construction-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.