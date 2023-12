Zhejiang Reclaim Construction Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Zhejiang Reclaim Construction wird derzeit in technischen Analysen betrachtet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 3,16 CNH, was der Aktie ein "Neutral"-Rating verleiht. Der Aktienkurs ging mit 3,3 CNH aus dem Handel und hat einen Abstand von +4,43 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,09 CNH, was einer Differenz von +6,8 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

In Bezug auf Dividendenrenditen liegt die Zhejiang Reclaim Construction mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der Bauindustrie. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Stimmungen und Einschätzungen wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,15 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Zhejiang Reclaim Construction-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.