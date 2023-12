Zhejiang Reclaim Construction Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Zhejiang Reclaim Construction hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie"-Sektor eine Rendite von -32,46 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im "Bauwesen"-Sektor liegt die Rendite mit -0,21 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Zhejiang Reclaim Construction mit einem Wert von 15,83 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,13 CNH, während der Aktienkurs bei 3,38 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,99 Prozent entspricht. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,15 CNH, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich das Rating "Gut".

Die Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Reclaim Construction aktuell mit einem Wert von 28,57 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Gut".