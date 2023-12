Zhejiang Reclaim Construction Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Zhejiang Reclaim Construction hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,46 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -31,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Bauwesen-Aktien darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt die Rendite von Zhejiang Reclaim Construction sogar um 31,76 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhejiang Reclaim Construction derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Bauwesen-Aktien, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Zhejiang Reclaim Construction aktuell bei 3,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,29 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,11 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,1 CNH, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Die Stimmung rund um Zhejiang Reclaim Construction wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Nutzerkommentare auf sozialen Plattformen eingeschätzt. Die Analysen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Stimmung rund um Zhejiang Reclaim Construction als "Gut" eingestuft.