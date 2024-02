Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic, ist immer für eine Überraschung gut!

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Crystal-optech verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,3 Prozent. Trotz dieser Differenz bewegt sich die Aktie jedoch in einem neutralen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Zhejiang Crystal-optech ein schlechtes Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,09 Prozent erzielt, während andere ähnliche Aktien aus der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche im Durchschnitt um -13,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,25 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Im Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite bei -18,35 Prozent, und Zhejiang Crystal-optech schnitt um 2,25 Prozent besser ab. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Crystal-optech bei 27, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt anderer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.