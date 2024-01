Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Crystal-optech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Crystal-optech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,13 und für den RSI25 von 44,39. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentaler Basis weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,7 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" zeigt ebenfalls einen durchschnittlichen Wert. Daher wird die Aktie als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 9,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,98 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zur Branche und zum Sektor ergibt sich eine Underperformance von -10,42 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 12,11 CNH für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,54 CNH, was einer positiven Veränderung von 11,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhejiang Crystal-optech eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.