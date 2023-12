Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Aktie: Reagiert die Aktie?

Zhejiang Crystal-optech wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Zhejiang Crystal-optech mit 9,56 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,35 Prozent. Auch hier liegt Zhejiang Crystal-optech mit 7,79 Prozent deutlich darunter. Die Aktienentwicklung im letzten Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Zhejiang Crystal-optech liegt mit einem Kurs von 12,46 CNH inzwischen um -3,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Crystal-optech beträgt das aktuelle KGV 33. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zhejiang Crystal-optech daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.