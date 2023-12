Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Zhejiang Crystal-optech betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 61,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Crystal-optech derzeit eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Crystal-optech-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 12,13 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 12,84 CNH weicht somit um +5,85 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Zhejiang Crystal-optech-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik, während sie in den meisten anderen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird.

