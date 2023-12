Zhejiang Qianjiang Motorcycle Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Zhejiang Qianjiang Motorcycle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,91 Prozent erzielt, was 40,12 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,2 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. In der Branche "Automobile" beträgt die mittlere jährliche Rendite 12,51 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 45,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zhejiang Qianjiang Motorcycle eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Qianjiang Motorcycle aktuell bei 17,47 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 12,25 CNH notiert und damit einen Abstand von -29,88 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 13,41 CNH angenommen, was einer Differenz von -8,65 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 80,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Zhejiang Qianjiang Motorcycle-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.