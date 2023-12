Zhejiang Qianjiang Motorcycle Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Qianjiang Motorcycle in den sozialen Medien hauptsächlich von privaten Nutzern positiv bewertet, so unsere Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,73 Punkten, was bedeutet, dass Zhejiang Qianjiang Motorcycle überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Qianjiang Motorcycle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,91 Prozent, was einer Underperformance von -45,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit 39,74 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -29,9 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -9,5 Prozent zeigt.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen aufgrund der Anleger-Stimmung, des Relative-Stärke-Index, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating.