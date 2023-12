Zhejiang Provincialew Energy Investment tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen wird der RSI auf einen Wertebereich von 0 bis 100 festgelegt. Der RSI der Zhejiang Provincial New Energy Investment liegt bei 78,26 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 72,89 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Provincial New Energy Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 10,71 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,8 CNH (Unterschied -27,17 Prozent), wodurch die Aktie auch auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,55 CNH) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-8,77 Prozent Abweichung). Die einfache Charttechnik führt somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung und Einschätzungen rund um die Zhejiang Provincial New Energy Investment wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionen rund um Zhejiang Provincial New Energy Investment eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird dem Unternehmen langfristig eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.