Zhejiang Provincialew Energy Investment Aktie: Das hat Konsequenzen!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation eine Rolle. Im Hinblick darauf zeigt die Aktie von Zhejiang Provincial New Energy Investment in den letzten Monaten folgendes Bild: Die Intensität der Diskussionen, die sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge widerspiegelt, hat das übliche Maß im Netz nicht überschritten. Aus diesem Grund wird Zhejiang Provincial New Energy Investment für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Zhejiang Provincial New Energy Investment somit als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Zhejiang Provincial New Energy Investment eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich an einem Tag hauptsächlich auf negative Themen, wobei es keine positiven Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse wird Zhejiang Provincial New Energy Investment daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Zhejiang Provincial New Energy Investment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Provincial New Energy Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 10,99 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,22 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -25,2 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,15 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-10,16 Prozent), wodurch die Zhejiang Provincial New Energy Investment-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Provincial New Energy Investment heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 73,58 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI7. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung. Auch hier ist die Aktie überkauft (Wert: 70,86), wodurch das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Zhejiang Provincial New Energy Investment-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.