Zhejiang Orient-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Orient-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation mit einem Wert von 29,49 an, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die negative Änderung der Stimmungsrate bestätigt diese Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Zhejiang Orient-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,65 CNH lag, was einem Unterschied von -4,2 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (3,81 CNH) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,58 CNH) führen zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich schneidet die Zhejiang Orient-Aktie im Finanzsektor deutlich besser ab als der Durchschnitt, mit einer Rendite von 9,72 Prozent gegenüber -0,4 Prozent. Selbst im Vergleich zur "Händler"-Branche liegt die Aktie mit 9,72 Prozent Rendite im letzten Jahr weit über dem Durchschnitt von -10,12 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.