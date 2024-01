Zhejiang Orient Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Zhejiang Orient hat in den vergangenen Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, da der Kurs von 3,52 CNH nun -4,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies zeigt eine kurzfristige Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zhejiang Orient überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was bedeutet, dass Zhejiang Orient hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Zhejiang Orient in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An 12 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch Zhejiang Orient insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.