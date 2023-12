Zhejiang Orient Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 88, was darauf hindeutet, dass die Zhejiang Orient-Aktie überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch zu erkennen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Orient-Aktie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Zhejiang Orient-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in Bezug auf die Aktie angesprochen wurden. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" erachtet.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein positives Bild für die Zhejiang Orient-Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen beide auf eine positive Veränderung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein Rating für die Zhejiang Orient-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,88 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,56 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,25 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,26 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Zhejiang Orient-Aktie.