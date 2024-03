Zhejiang Nhu Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Nhu bei 16,42 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 17,5 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +6,58 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Gut". Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 17,07 CNH erreicht, was einer Abweichung von +2,52 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Zhejiang Nhu daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Zhejiang Nhu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die durchschnittlich um -17,77 Prozent gefallen sind, konnte die Zhejiang Nhu eine Outperformance von +9,73 Prozent erzielen. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,9 Prozent verzeichnete, liegt die Zhejiang Nhu um 11,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Zhejiang Nhu mit einem aktuellen KGV von 19,69 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Arzneimittel" hingegen weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Nhu aktuell 2, was eine positive Differenz von +1,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zhejiang Nhu eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.