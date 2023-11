Zhejiang Nhu Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Zhejiang Nhu bei 18,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalem Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zhejiang Nhu mit 3,05 Prozent einen höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Zhejiang Nhu hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,39 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 15,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Zhejiang Nhu derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Zhejiang Nhu-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien.