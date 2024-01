Zhejiang Nhu Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Sentiment und Buzz um Zhejiang Nhu hat in den letzten Monaten zu einer erhöhten Aktivität im Netz geführt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zhejiang Nhu in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Zhejiang Nhu-Aktie aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,48 CNH mit dem aktuellen Kurs (16,9 CNH) vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Zhejiang Nhu in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -3,88 Prozent. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Nhu 1,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Nhu zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (60,87 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,69) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird Zhejiang Nhu insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.