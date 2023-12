Zhejiang Nhu Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

Die Zhejiang Nhu-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert. Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 16,63 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,07 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,65 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Zhejiang Nhu-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,47 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von +3,64 Prozent Abweichung liegt. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Zhejiang Nhu-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist die Zhejiang Nhu-Aktie eine Dividendenrendite von 3,05 Prozent auf, was 1,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,68 Punkten, was bedeutet, dass die Zhejiang Nhu-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 38,21. Auf Basis dieser Werte erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird die Aktie auch in fundamentalen Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,73, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Insgesamt wird die Zhejiang Nhu-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen, wobei sie als lukratives Investment betrachtet wird und fundamentale Kriterien ebenfalls erfüllt.