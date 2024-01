Zhejiang Nhu Aktie: Reine Nervensache!

Die Zhejiang Nhu-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,09 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +0,95 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Nhu eine Dividendenrendite von 3,05 % auf, was 1,55 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Performance der Zhejiang Nhu-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -4,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 2,27 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einem positiven Ergebnis geführt, was das Anleger-Sentiment als "Gut" einschätzt.