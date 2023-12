Zhejiang Nhu Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs der Zhejiang Nhu hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,39 Prozent erzielt und liegt damit 9,76 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-2,64 Prozent). Im Branchenvergleich "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,5 Prozent, und Zhejiang Nhu liegt aktuell 11,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 18,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Nhu aktuell 3, was einer positiven Differenz von +1,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Daher erhält Zhejiang Nhu eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt unsere Untersuchung ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich für die Zhejiang Nhu-Aktie eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Kriterien, einschließlich Rendite, fundamentaler Kennzahlen, Dividendenpolitik und Sentiment.